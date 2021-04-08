Нехай повернуть 81 тисячу перепусток: у Києві різко відповіли Офісу Зеленського на критику
Представники київської влади продовжують сваритися з Офісом президента. Заступник Кличка різко відповів на критику щодо кількості спецперепусток на транспорт. Нібито їх мало надрукували.
Джерело:Телеканал "Київ"
Секретар Київради Володимир Бондаренко запропонував, у такому разі, повернути 81 тисячу цих перепусток. Саме таку кількість було виділено для працівників центрального апарату.
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Різка відповідь
Бондаренко вважає, що їх можна було б передати медикам, а працівників органів виконавчої влади потрібно взагалі перевести на віддалену роботу.
Я вважаю, за ці 81 тисячу ми точно забезпечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, сенс є трошки перевести на дистанційну роботу, і хоча б прислухатися до тих рекомендацій, що дає МОЗ, якщо вони не прислухаються до рекомендацій місцевої влади,
— сказав він в ефірі "Телеканалу Київ".
Передісторія:
Раніше в ОПУ заявили, що столична влада не змогла забезпечити спецперепустками у транспорт працівників підприємств критичної інфраструктури на час карантину в Києві.
З 5 по 16 квітня в Києві діють суворі карантинні заходи: у громадський транспорт пускають пасажирів тільки за спецперепустками. Школи та садочки закрили.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці видали 440 тисяч спецперепусток і більше їх друкувати не будуть.
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