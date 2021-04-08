Представники київської влади продовжують сваритися з Офісом президента. Заступник Кличка різко відповів на критику щодо кількості спецперепусток на транспорт. Нібито їх мало надрукували.

Секретар Київради Володимир Бондаренко запропонував, у такому разі, повернути 81 тисячу цих перепусток. Саме таку кількість було виділено для працівників центрального апарату.

Тим часом У метро поліцейські Києва масово виявляють людей з підробленими перепустками: відео

Різка відповідь

Бондаренко вважає, що їх можна було б передати медикам, а працівників органів виконавчої влади потрібно взагалі перевести на віддалену роботу.

Я вважаю, за ці 81 тисячу ми точно забезпечимо усіх медпрацівників. А центральні органи виконавчої влади, мабуть, сенс є трошки перевести на дистанційну роботу, і хоча б прислухатися до тих рекомендацій, що дає МОЗ, якщо вони не прислухаються до рекомендацій місцевої влади,

— сказав він в ефірі "Телеканалу Київ".

Передісторія:

Раніше в ОПУ заявили, що столична влада не змогла забезпечити спецперепустками у транспорт працівників підприємств критичної інфраструктури на час карантину в Києві.

З 5 по 16 квітня в Києві діють суворі карантинні заходи: у громадський транспорт пускають пасажирів тільки за спецперепустками. Школи та садочки закрили.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці видали 440 тисяч спецперепусток і більше їх друкувати не будуть.