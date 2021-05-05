Випав з вікна 4 поверху: у Києві на смерть розбився чоловік – відео

Черговий випадок загибелі людини через падіння з висоти стався ввечері 5 травня у Святошинському районі Києва. Молодий на вигляд чоловік впав на асфальт з вікна 4 поверху.

Трагедія сталася на вулиці Академіка Доброхотова, 6. Як зазначили свідки інциденту, на жаль, потерпілий миттєво помер на місці події.

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На виклик з приводу ймовірного самогубства приїхали медики швидкої. Однак їм залишалось лише констатувати загибель потерпілого.

Що відомо про падіння чоловіка у Києві

Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини інциденту, опитують сусідів загиблого та свідків трагедії.

За фактом загибелі чоловіка мають відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Втім, справу можуть перекваліфікувати, якщо підтвердиться те, що потерпілий вкоротив собі віку.

Дивіться відео з місця смертельного падіння чоловіка з висоти у Києві:

З початку 2021 в Україні поліцейські зафіксували різке зростання випадків дитячих самогубств. Лише за 5 місяців поточного року вкоротив собі віку 101 підліток. За увесь 2020 було лише 123 суїциди серед дітей. Статистика щодо дорослих за цей рік наразі невідома.