Випав з вікна 4 поверху: у Києві на смерть розбився чоловік – відео

5 травня 2021 , 17:43
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Джерело:

Київ оперативний

Черговий випадок загибелі людини через падіння з висоти стався ввечері 5 травня у Святошинському районі Києва. Молодий на вигляд чоловік впав на асфальт з вікна 4 поверху.

Трагедія сталася на вулиці Академіка Доброхотова, 6. Як зазначили свідки інциденту, на жаль, потерпілий миттєво помер на місці події.

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На виклик з приводу ймовірного самогубства приїхали медики швидкої. Однак їм залишалось лише констатувати загибель потерпілого.

Що відомо про падіння чоловіка у Києві

  • Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини інциденту, опитують сусідів загиблого та свідків трагедії.
  • За фактом загибелі чоловіка мають відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Втім, справу можуть перекваліфікувати, якщо підтвердиться те, що потерпілий вкоротив собі віку.

Дивіться відео з місця смертельного падіння чоловіка з висоти у Києві:

З початку 2021 в Україні поліцейські зафіксували різке зростання випадків дитячих самогубств. Лише за 5 місяців поточного року вкоротив собі віку 101 підліток. За увесь 2020 було лише 123 суїциди серед дітей. Статистика щодо дорослих за цей рік наразі невідома.

 

Автор: Олексій Чибісов