Випав з вікна 4 поверху: у Києві на смерть розбився чоловік – відео

Черговий випадок загибелі людини через падіння з висоти стався ввечері 5 травня у Святошинському районі Києва. Молодий на вигляд чоловік впав на асфальт з вікна 4 поверху.
Трагедія сталася на вулиці Академіка Доброхотова, 6. Як зазначили свідки інциденту, на жаль, потерпілий миттєво помер на місці події.
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На виклик з приводу ймовірного самогубства приїхали медики швидкої. Однак їм залишалось лише констатувати загибель потерпілого.
Що відомо про падіння чоловіка у Києві
- Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини інциденту, опитують сусідів загиблого та свідків трагедії.
- За фактом загибелі чоловіка мають відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Втім, справу можуть перекваліфікувати, якщо підтвердиться те, що потерпілий вкоротив собі віку.
Дивіться відео з місця смертельного падіння чоловіка з висоти у Києві:З початку 2021 в Україні поліцейські зафіксували різке зростання випадків дитячих самогубств. Лише за 5 місяців поточного року вкоротив собі віку 101 підліток. За увесь 2020 було лише 123 суїциди серед дітей. Статистика щодо дорослих за цей рік наразі невідома.