Неповнолітня дівчина впала з вікна одного з будинків на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці. Інцидент стався ввечері 1 лютого.

Джерело: пресслужба поліції Києва

На місці події працювали медики швидкої, а також правоохоронці. Незабаром останні відкриють кримінальну справу, але кваліфікувати подію мають пізніше.

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Постраждала дівчина отримала численні травми. Вона виявилася уродженкою міста Ковель 17 років.

Стрибок з 5 поверху

Всі деталі та обставини інциденту намагаються з'ясувати слідчі, які опитали мешканців будинку та свідків.

За попередніми даними, неповнолітня вистрибнула з вікна 5 поверху після того, як посварилася з хлопцем.

Наразі дівчина перебуває у лікарні, куди її відвезли медики швидкої.

Чи існує загроза життю потерпілої наразі нічого не відомо. Також поліцейські намагаються з'ясувати, чи був інцидент спробою самогубства, або дівчину з вікна хтось виштовхнув.