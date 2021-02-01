Після сварки з хлопцем: у Києві з вікна багатоповерхівки випала 17-річна дівчина
17-річна дівчина перебуває у лікарні після падіння з 5 поверху / tsn.ua
Неповнолітня дівчина впала з вікна одного з будинків на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці. Інцидент стався ввечері 1 лютого.
Джерело: пресслужба поліції Києва
На місці події працювали медики швидкої, а також правоохоронці. Незабаром останні відкриють кримінальну справу, але кваліфікувати подію мають пізніше.
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Постраждала дівчина отримала численні травми. Вона виявилася уродженкою міста Ковель 17 років.
Стрибок з 5 поверху
- Всі деталі та обставини інциденту намагаються з'ясувати слідчі, які опитали мешканців будинку та свідків.
- За попередніми даними, неповнолітня вистрибнула з вікна 5 поверху після того, як посварилася з хлопцем.
- Наразі дівчина перебуває у лікарні, куди її відвезли медики швидкої.
Чи існує загроза життю потерпілої наразі нічого не відомо. Також поліцейські намагаються з'ясувати, чи був інцидент спробою самогубства, або дівчину з вікна хтось виштовхнув.
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