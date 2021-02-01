Після сварки з хлопцем: у Києві з вікна багатоповерхівки випала 17-річна дівчина

Неповнолітня дівчина впала з вікна одного з будинків на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці. Інцидент стався ввечері 1 лютого.
Джерело: пресслужба поліції Києва
На місці події працювали медики швидкої, а також правоохоронці. Незабаром останні відкриють кримінальну справу, але кваліфікувати подію мають пізніше.
Дивіться також Вчинили стрілянину та намагалися втекти: у Києві затримали озброєних автоматами чоловіків
Стрибок з 5 поверху
Чи існує загроза життю потерпілої наразі нічого не відомо. Також поліцейські намагаються з'ясувати, чи був інцидент спробою самогубства, або дівчину з вікна хтось виштовхнув.