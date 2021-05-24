Внаслідок падіння дитина отримала серйозні травми. Її терміново госпіталізували до ОХМАТДИТу. На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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Матір потерпілого хлопчика стверджує, що відволіклась лише на секунду. Але й цього часу вистачило, щоб сталася прикра подія.

Що відомо про падіння маленької дитини з вікна 1 поверху у Києві



Лікарі госпіталізували хлопчика з численними травмами / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався на вулиці Полковій, 57В близько 16:00.

За попередніми даними, хлопчик сперся на москітну сітку, яка не витримала його ваги. Дитина впала на асфальт.

Медики, які надавали потерпілому першу допомогу, діагностували у нього перелом ключиці, вивих ноги, закриту черепно-мозкову травму, а також струс головного мозку.

Як вберегти дитину від падіння з вікна

Правоохоронці стверджують, що подібні випадки падінь дітей з висоти стаються досить часто. Щоб вберегти дитину від цього, батькам потрібно запам'ятати, що жодна сітка не здатна витримати вагу дитини. Крім того, вона ні в який спосіб не здатна сповільнити швидкість падіння.

Також дорослим краще встановити спеціальні замки для того, щоб відкрити вікна було неможливо без ключа. Ще більш надійним способом може бути встановлення решіток.



Що треба зробити батькам, щоб вберегти дитину від падіння з вікна / Інфографіка поліції України