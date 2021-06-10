Вона з’явилась у соцмережах. Зокрема у спільноті "Київ оперативний" виклали відео викрадення.

Інший випадок Поліція затримала іноземців, які викрали киянина через борги: фото

Викрали вночі на Подолі

Чоловік стоїть на нічній вулиці й говорить телефоном. До нього під’їжджає чорна машина, виходять троє у масках й викрадають людину – вони силою заштовхали його у позашляховик.

У Києві нібито викрали бізнесмена із Сербії: відео

Друг заявив у поліцію

Про зникнення бізнесмена у поліцію повідомив його друг-іноземець. Він сказав, що Роганович припинив виходити на зв’язок.

Інформації від поліції про викрадення громадянина Сербії наразі не надходило.

Що відомо про Рогановича

Це сербський бізнесмен, власник компанії "Дельта Спорт". Фірма продає спортивний одяг та взуття відомих світових брендів.