Дівчина, яка брала участь у викраденні, заявила своїм друзям, що нібито її зґвалтував таксист та забрав гроші. Після цього молодики викликали його ще раз під приводом того, що хтось з них загубив речі у машині.

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Викликали й затягли у квартиру

Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били.

Про викрадення стало відомо другу потерпілого. Він заявив у поліцію й повідомив, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі на проспекті Валерія Лобановського.

Правоохоронці потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги,

– йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

Що загрожує викрадачам

Поліцейські затримали зловмисників – всі мешканці столиці 2000 – 2002 років народження. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Ніхто з них не мав кримінального минулого.