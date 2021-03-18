Продавали фейкові результати тестів на COVID-19: у Києві викрили працівників лабораторії – фото
Співробітники однієї з приватних лабораторій столиці разом із поплічником продавали підроблені сертифікати із негативними результатами тестів на коронавірус.
Джерело:МВС України
Працівники поліції задокументували факти видачі сертифікатів, завдяки яким ймовірно хворі українці могли безперешкодно їхати за кордон. Також лаборанти продавали довідки для використання за місцем вимоги.
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Підроблені документи за ціною реальних тестів
- Як стверджують правоохоронці, клієнти злочинної організації замовляли документи, які стверджують про проходження ними тестування на COVID-19 із негативними результатами.
- Крім того, деякі мешканці столиці замовляли у лаборантів фальсифікацію результатів з негативного на позитивний.
- За сертифікат чи довідку зловмисники вимагали від 900 до 1800 гривень залежно від терміновості замовлення. За ті самі гроші цілком реально пройти тести насправді.
У працівників лабораторії вилучили купу підроблених документів / Фото МВС України
Слідчі встановили, що лише з лютого до цього часу зловмисники продали 80 фейкових документів на 135 тисяч гривень.
Під час обшуку в приміщеннях лабораторії, у квартирах та автівках фігурантів справи правоохоронці вилучили сертифікати та довідки із печатками, понад 500 тисяч гривень готівки та записи із чорною бухгалтерією.
Фігурантам справи інкримінують вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Покарання за вчинення такого злочину, яке передбачає Кримінальний кодекс – від 3 до 8 років ув'язнення.
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