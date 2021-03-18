Продавали фейкові результати тестів на COVID-19: у Києві викрили працівників лабораторії – фото

Співробітники однієї з приватних лабораторій столиці разом із поплічником продавали підроблені сертифікати із негативними результатами тестів на коронавірус.

Працівники поліції задокументували факти видачі сертифікатів, завдяки яким ймовірно хворі українці могли безперешкодно їхати за кордон. Також лаборанти продавали довідки для використання за місцем вимоги.

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За даними слідства, до організації злочинної схеми причетні мешканець Києва та працівники однієї з приватних лабораторій.

Підроблені документи за ціною реальних тестів

Як стверджують правоохоронці, клієнти злочинної організації замовляли документи, які стверджують про проходження ними тестування на COVID-19 із негативними результатами.

Крім того, деякі мешканці столиці замовляли у лаборантів фальсифікацію результатів з негативного на позитивний.

За сертифікат чи довідку зловмисники вимагали від 900 до 1800 гривень залежно від терміновості замовлення. За ті самі гроші цілком реально пройти тести насправді.



У працівників лабораторії вилучили купу підроблених документів / Фото МВС України

Слідчі встановили, що лише з лютого до цього часу зловмисники продали 80 фейкових документів на 135 тисяч гривень.

Під час обшуку в приміщеннях лабораторії, у квартирах та автівках фігурантів справи правоохоронці вилучили сертифікати та довідки із печатками, понад 500 тисяч гривень готівки та записи із чорною бухгалтерією.

Фігурантам справи інкримінують вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Покарання за вчинення такого злочину, яке передбачає Кримінальний кодекс – від 3 до 8 років ув'язнення.