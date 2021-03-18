Продавали фейкові результати тестів на COVID-19: у Києві викрили працівників лабораторії – фото

Джерело:МВС України
Співробітники однієї з приватних лабораторій столиці разом із поплічником продавали підроблені сертифікати із негативними результатами тестів на коронавірус.
Працівники поліції задокументували факти видачі сертифікатів, завдяки яким ймовірно хворі українці могли безперешкодно їхати за кордон. Також лаборанти продавали довідки для використання за місцем вимоги.
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У працівників лабораторії вилучили купу підроблених документів / Фото МВС України
Слідчі встановили, що лише з лютого до цього часу зловмисники продали 80 фейкових документів на 135 тисяч гривень.
Під час обшуку в приміщеннях лабораторії, у квартирах та автівках фігурантів справи правоохоронці вилучили сертифікати та довідки із печатками, понад 500 тисяч гривень готівки та записи із чорною бухгалтерією.
Фігурантам справи інкримінують вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Покарання за вчинення такого злочину, яке передбачає Кримінальний кодекс – від 3 до 8 років ув'язнення.