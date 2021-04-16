У Києві накрили 3 підпільні казино, де приймали клієнтів за попереднім записом
Одразу три гральних заклади накрили правоохоронці у Дніпровському районі Києва. Працювали вони у приміщеннях, де раніше були так звані державні лотереї та "інтернет клуби".
Джерело:Прокуратура Києва
Як стверджують у Дніпровській окружній прокуратурі Києва, клієнтів заклади приймали за попередньою домовленістю. Записатися на відвідування клубу можна було телефоном.
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Що відомо про підпільні казино у Києві
- Попри заборону та нібито "тотальне закриття" закладів, гральні заходи у місті продовжують працювати. 3 з них діяли у Дніпровському районі столиці, навіть не змінивши при цьому місце розташування.
- Поліцейські та прокурори, які працювали на обшуках, знайшли у приміщеннях казино техніку та обладнання, якими користувалися зловмисники для організації азартних ігор.
- За фактом зайняття гральним бізнесом правоохоронці відкрили відповідне провадження. За вчинення цього злочину в Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.
Однак, судячи з повідомлення прокуратури, наразі слідчі не знають, хто саме організував незаконний бізнес.
Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності,
– зазначили правоохоронці.
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