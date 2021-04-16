Одразу три гральних заклади накрили правоохоронці у Дніпровському районі Києва. Працювали вони у приміщеннях, де раніше були так звані державні лотереї та "інтернет клуби".

Як стверджують у Дніпровській окружній прокуратурі Києва, клієнтів заклади приймали за попередньою домовленістю. Записатися на відвідування клубу можна було телефоном.

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Під час обшуків у приміщеннях, де діяли гральні зали, правоохоронці вилучили низку доказів злочинної діяльності.

Що відомо про підпільні казино у Києві

Попри заборону та нібито "тотальне закриття" закладів, гральні заходи у місті продовжують працювати. 3 з них діяли у Дніпровському районі столиці, навіть не змінивши при цьому місце розташування.

Поліцейські та прокурори, які працювали на обшуках, знайшли у приміщеннях казино техніку та обладнання, якими користувалися зловмисники для організації азартних ігор.

За фактом зайняття гральним бізнесом правоохоронці відкрили відповідне провадження. За вчинення цього злочину в Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.

Однак, судячи з повідомлення прокуратури, наразі слідчі не знають, хто саме організував незаконний бізнес.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності,

– зазначили правоохоронці.