У Києві накрили 3 підпільні казино, де приймали клієнтів за попереднім записом

Джерело:Прокуратура Києва
Одразу три гральних заклади накрили правоохоронці у Дніпровському районі Києва. Працювали вони у приміщеннях, де раніше були так звані державні лотереї та "інтернет клуби".
Як стверджують у Дніпровській окружній прокуратурі Києва, клієнтів заклади приймали за попередньою домовленістю. Записатися на відвідування клубу можна було телефоном.
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Однак, судячи з повідомлення прокуратури, наразі слідчі не знають, хто саме організував незаконний бізнес.
Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи з встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності,
– зазначили правоохоронці.