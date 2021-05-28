За одне посвідчення водія вони брали 220 доларів. Підробки цієї групи зловмисників майже не відрізнялися від документів виданих державою.
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Більше про цю організацію
- Злочинне угруповання складалося з 3 осіб.
- Вони розміщували оголошення про продаж в соціальних мережах.
- Клієнтам відправляли підроблені посвідчення поштою.
- Щоб підробка мала хороший вигляд, вони придбали спеціальну плівку з голографічними захисними елементами.
- Під час обшуків у них вилучили багато доказів.
- Зокрема, техніку для виготовлення прав.
Киянин, якого підозрюють у підробці документів / Фото Прокуратури Києва
Що загрожує зловмисникам
Після обшуків організатор групи зміг втекти. Тому йому оголосили про підозру заочно та почали розшукувати. Також оголосили про підозру 24-річну мешканку Києва, яка безпосередньо виготовляла "документи". Місце перебування інших учасників групи поки встановлюють.
Дії зловмисників кваліфікують за 2 статтями Кримінального кодексу:
- Підроблення документів – передбачає покарання у вигляді 5 років в'язниці
- Зберігання та організація продажу підроблених документів – загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.