За одне посвідчення водія вони брали 220 доларів. Підробки цієї групи зловмисників майже не відрізнялися від документів виданих державою.

До теми І знову нелегали: 5 українців затримали на кордоні через підробку документів

Більше про цю організацію

Злочинне угруповання складалося з 3 осіб.

Вони розміщували оголошення про продаж в соціальних мережах.

Клієнтам відправляли підроблені посвідчення поштою.

Щоб підробка мала хороший вигляд, вони придбали спеціальну плівку з голографічними захисними елементами.

Під час обшуків у них вилучили багато доказів.

Зокрема, техніку для виготовлення прав.



Киянин, якого підозрюють у підробці документів / Фото Прокуратури Києва

Що загрожує зловмисникам

Після обшуків організатор групи зміг втекти. Тому йому оголосили про підозру заочно та почали розшукувати. Також оголосили про підозру 24-річну мешканку Києва, яка безпосередньо виготовляла "документи". Місце перебування інших учасників групи поки встановлюють.

Дії зловмисників кваліфікують за 2 статтями Кримінального кодексу:

Підроблення документів – передбачає покарання у вигляді 5 років в'язниці

Зберігання та організація продажу підроблених документів – загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Яворівський суд Львівщини 4 травня визнав чоловіка винним у підробці негативного результату ПЛР-тесту. 28-річний житель Краковця не хотів перебувати на самоізоляції після повернення з Польщі, тому вирішив підробити документ. На його документі не було печатки, тож митники зрозуміли, що це підробка.