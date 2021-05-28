За права просили 200 доларів: кияни виробляли фальшиві документи – фото

У Києві викрили організацію, яка підробляла та продавала водійські посвідчення. Її зібрав киянин, який вже не раз був судимим. Правоохоронці зібрали докази та провели обшуки. Однак більшість зловмисників втекли.

За одне посвідчення водія вони брали 220 доларів. Підробки цієї групи зловмисників майже не відрізнялися від документів виданих державою.

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Злочинне угруповання складалося з 3 осіб.

Вони розміщували оголошення про продаж в соціальних мережах.

Клієнтам відправляли підроблені посвідчення поштою.

Щоб підробка мала хороший вигляд, вони придбали спеціальну плівку з голографічними захисними елементами.

Під час обшуків у них вилучили багато доказів.

Зокрема, техніку для виготовлення прав.



Киянин, якого підозрюють у підробці документів / Фото Прокуратури Києва

Що загрожує зловмисникам

Після обшуків організатор групи зміг втекти. Тому йому оголосили про підозру заочно та почали розшукувати. Також оголосили про підозру 24-річну мешканку Києва, яка безпосередньо виготовляла "документи". Місце перебування інших учасників групи поки встановлюють.

Дії зловмисників кваліфікують за 2 статтями Кримінального кодексу:

Підроблення документів – передбачає покарання у вигляді 5 років в'язниці

Зберігання та організація продажу підроблених документів – загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.