Чималі гроші на порушення карантинних норм отримував заступник начальника одного з районних управлінь поліції Києва. Зловмисник нібито вимагав у підприємців гроші за "дозвіл" приймати клієнтів у закладах.

Корупційний злочин, який буцімто скоїв офіцер поліції, викрили детективи київського управління ДБР та працівники департаменту внутрішньої безпеки поліції столиці. Зловмисник, за даними спільноти "Київ без цензури", працював у управлінні поліції Дніпровського району.

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Він нібито кришував роботу розважальних закладів та ресторанів попри сувору заборону обслуговування клієнтів всередині приміщень під час жорсткого карантину.

Від 5 до 20 тисяч



Зловмисника спіймали на гарячому / Фото ДБР

Слідчі стверджують, що правоохоронець фактично забезпечував представникам бізнесу не тільки можливістю незаконно працювати. Внаслідок цього підприємці ще й отримували своєрідну монополію, оскільки більшість закладів все ж таки дотримувалася карантинних вимог.

Слідчі встановили, що офіцер вимагав від бізнесменів від 5 до 20 тисяч гривень за непритягнення їх до відповідальності за порушення обмежень.

За ці гроші він обіцяв тиждень не перешкоджати діяльності кафе та ресторанів.

Затримали зловмисника на гарячому, під час одержання 13 тисяч гривень хабаря. До цього правоохоронці задокументували факт одержання фігурантом провадження 25 тисяч неправомірної вигоди.

Скільки поліцейській зумів незаконно заробити за увесь час посиленого карантину та локдауну, у ДБР не повідомили.

Незабаром правоохоронці мають повідомити зловмиснику про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за допомогою вимагання. Коли йому обиратимуть запобіжний захід, невідомо.

Якщо поліцейського визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання київського поліцейського, який за гроші "дозволяв" ресторанам працювати під час локдауну: