20 тисяч на тиждень: у Києві викрили офіцера поліції, який кришевав роботу кафе під час локдауну

Джерело:ДБР
Чималі гроші на порушення карантинних норм отримував заступник начальника одного з районних управлінь поліції Києва. Зловмисник нібито вимагав у підприємців гроші за "дозвіл" приймати клієнтів у закладах.
Корупційний злочин, який буцімто скоїв офіцер поліції, викрили детективи київського управління ДБР та працівники департаменту внутрішньої безпеки поліції столиці. Зловмисник, за даними спільноти "Київ без цензури", працював у управлінні поліції Дніпровського району.
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Зловмисника спіймали на гарячому / Фото ДБР
Скільки поліцейській зумів незаконно заробити за увесь час посиленого карантину та локдауну, у ДБР не повідомили.
Незабаром правоохоронці мають повідомити зловмиснику про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за допомогою вимагання. Коли йому обиратимуть запобіжний захід, невідомо.
Якщо поліцейського визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Дивіться відео затримання київського поліцейського, який за гроші "дозволяв" ресторанам працювати під час локдауну: