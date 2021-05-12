Збитків на 19,5 мільйона: у Києві викрили підприємця, який безоплатно користувався землею

Працівники ДФС та прокуратури 12 травня прийшли з обшуками до комунального підприємства КМДА та офісу приватної компанії. Правоохоронці розслідують справу про зловживання службовим становищем.

Податківці стверджують, що оборудка, яку нібито вчинив директор приватного підприємства, завдала Києву 19,5 мільйона гривень збитків. До злочину можуть бути причетними працівники КП "Київський інститут земельних відносин", який підпорядковується КМДА.

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Також обшуки проходять у місці проживання керівника приватної компанії.

Користувався земельною ділянкою без оренди

Слідчі з'ясували, що у 2013 році директор фірми придбав об'єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі. При цьому він буцімто навмисно не уклав договір про оренду ділянки й користувався нею безоплатно до цієї миті.

Експерти встановили, що через це місто недоотримало 19,5 мільйона гривень до бюджету.

Директору підприємства інкримінують зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками. Втім, підозру йому поки що не оголосили – працівники ДФС вживають заходів для цього.

Чи причетні посадовці КМДА до злочину, слідчі хочуть встановити після обшуків.

За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем,

– підкреслили у прокуратурі Києва.

Якщо провину директора компанії визнають судді, його можуть покарати ув'язненням на термін від 3 до 6 років. Також чоловіка можуть оштрафувати на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень.