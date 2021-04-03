В Києві викрили групу злочинців, які організували фінансову піраміду та продавали неіснуючі цінні папери. Ця оборудка мала свій сайт та називалась "Just2Trade".

Про це повідомили у Київські поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею шахрайство.

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Що з'ясували в поліції

Псевдоінвесторська фінансова установа не була зареєстрована в Україні. Тому під час перевірки її власники не мали жодних дозвільних документів та ліцензій.



Фото офісу шахраїв, які організували фінансову піраміду / Фото Нацполіції

Організував злочинну схему громадянин Росії. Він залучив спільників на території України. У поліції з'ясували, що до групи входило 6 осіб віком від 25 до 45 років.

Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх вебсайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку,

– зазначив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Під час обшуків в офісі шахраїв вилучили усю паперову та електронну документацію. Докази направили на експертизу.



Правоохоронці вилучили речові докази / Фото Нацполіції

Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від фінансової оборудки та шукають ще й інших членів угрупування.



Злочинців затримали / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Якщо ви стали свідками або потерпілими від цієї шахрайської схеми, повідомте про це на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484.