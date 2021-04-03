В Києві викрили шахраїв, які організували фінансову піраміду

Джерело:Національна поліція
В Києві викрили групу злочинців, які організували фінансову піраміду та продавали неіснуючі цінні папери. Ця оборудка мала свій сайт та називалась "Just2Trade".
Про це повідомили у Київські поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею шахрайство.
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Псевдоінвесторська фінансова установа не була зареєстрована в Україні. Тому під час перевірки її власники не мали жодних дозвільних документів та ліцензій.
Фото офісу шахраїв, які організували фінансову піраміду / Фото Нацполіції
Організував злочинну схему громадянин Росії. Він залучив спільників на території України. У поліції з'ясували, що до групи входило 6 осіб віком від 25 до 45 років.
Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення "персональних кабінетів" на їх вебсайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку,
– зазначив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.
Під час обшуків в офісі шахраїв вилучили усю паперову та електронну документацію. Докази направили на експертизу.
Правоохоронці вилучили речові докази / Фото Нацполіції
Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.
Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від фінансової оборудки та шукають ще й інших членів угрупування.
Злочинців затримали / Фото Нацполіції