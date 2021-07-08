Замасковані під МАФи: у Києві викрили гральні заклади

Два підпільних гральних заклади накрили правоохоронці у Солом'янському районі столиці. Працювали вони у приміщенні МАФу в житловому будинку.

У прокуратурі Києва кажуть, що з одного боку у приміщенні працював магазин, а з іншого – замаскований вхід до грального залу. Працювали заклади на бульварі Вацлава Гавела.

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Правоохоронці вилучили чималу кількість спеціалізованої техніки та інших доказів незаконної діяльності.

До 680 тисяч гривень штрафу



У Києві облаштували МАФ-казино / Фото прокуратури Києва

Згідно з даними слідства, у казино працювали понад 25 ігрових автоматів, де постійно розважалися місцеві мешканці.

Поліцейські, які прибули з обшуком до МАФів, викрили адміністрацію закладів. Втім, чи затримали вони хоча б когось з причетних до зайняття гральним бізнесом, невідомо.

Згідно з Кримінальним кодексом, винуватців можуть покарати штрафом на суму від 170 до 680 тисяч гривень.

Правоохоронці кажуть, що наразі займаються встановленням всіх людей, що причетні до організації роботи казино. Крім того, слідчі збирають та фіксують докази роботи нелегального грального закладу.