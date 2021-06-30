Вдавав, що переселенець: у Києві затримали бойовика з Луганщини

У Києві СБУ викрила і затримала бойовика з Луганщини. Він приїхав у Київську область, аби легалізувати себе як внутрішнього переселенця.

Контррозвідка відомства з'ясувала, що зловмисник перебував у складі "народної міліції" окупантів на Луганщині як старший стрілок. Він також обслуговував бойову техніку бойовиків.

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Що загрожує бойовику

Українцю повідомили про підозру за статтею про участь та сприяння діяльності терористичної групи чи організації

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманову чоловіку запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Викрили найманця бойовиків на Луганщині

Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірне виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

На Луганщині викрили правоохоронця, який працював на бойовиків. Перед тим, як влаштуватися у поліцію, він допомагав російським найманцям.

За даними прокуратури, у 2014 році він допомагав виявляти українських військових на блокпостах. Чоловіку вже оголосили підозру у діяльності незаконного збройного формування.