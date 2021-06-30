Вдавав, що переселенець: у Києві затримали бойовика з Луганщини
30 червня 2021 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:СБУ
У Києві СБУ викрила і затримала бойовика з Луганщини. Він приїхав у Київську область, аби легалізувати себе як внутрішнього переселенця.
Контррозвідка відомства з'ясувала, що зловмисник перебував у складі "народної міліції" окупантів на Луганщині як старший стрілок. Він також обслуговував бойову техніку бойовиків.
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Що загрожує бойовику
- Українцю повідомили про підозру за статтею про участь та сприяння діяльності терористичної групи чи організації
- Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
- Наразі вирішується питання щодо обрання затриманову чоловіку запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Викрили найманця бойовиків на Луганщині
На Луганщині викрили правоохоронця, який працював на бойовиків. Перед тим, як влаштуватися у поліцію, він допомагав російським найманцям.
За даними прокуратури, у 2014 році він допомагав виявляти українських військових на блокпостах. Чоловіку вже оголосили підозру у діяльності незаконного збройного формування.