Як зазначили посадовці, виявлення фальсифікату сталося під час позапланової перевірки комунальних підприємств столиці та постачальників продуктів до навчальних закладів. Під час досліджень масла виробництва ФОП Матівєнко О.В. експерти виявили, що його склад не відповідає вимогам щодо безпечності продуктів.

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У маслі були повністю відсутні молочні жири.

Виробляли підробку та продавали школам

Поліцейькі та спеціалісти держпродспоживслужби стверджують, що ФОП Матівєнко нібито здійснює виробництво вершкового масла під чужими брендами. Втім, у маслі солодковершковому "Селянське" 73% та маслі солодковершковому "Екстра" 82,5%, зовсім немає потрібних компонентів.

25 червня слідчі провели обшуки на місці розташування виробничих потужностей приватної компанії.

Правоохоронці вилучили 16 тонн фальсифікованих продуктів та обладнання для їх виробництва. Зокрема – пакувальні матеріали інших виробників.

За фактом підробки та реалізації фальсифікату поліцейські відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування справи триває.

Ця ситуація переконливо свідчить про те, що система шкільного харчування потребує реформування, і ми на правильному шляху. Наше завдання сьогодні – боротьба з недобросовісними постачальниками, які збагачуються на здоров’ї дітей. Якості продукції, що постачається в дитячі заклади, й надалі приділятиметься особлива увага,

– зазначила керівниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

2021 рік призначили роком реформи шкільного харчування. З 1 січня в Україні діє новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Посадовці запроваджують нові підходи до організації харчування у школах.