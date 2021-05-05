У Києві на Виноградарі качка з каченятами перейшла дорогу пішохідним переходом: відео

Вкрай миле відео зняли жителі Києва вдень 6 травня. Неподалік від озера на проспекті Георгія Ґонґадзе помітили качку та 8 каченят, які збиралися переходити дорогу у дозволеному для цього місці.

Побачивши наміри птахів, небайдужі перехожі допомогли їм безпечно дістатися іншої сторони дороги. Втім, судячи з усього, качки не тільки обрали для свого шляху пішохідний перехід, але й почекали зупинки автівок на червоне світло.

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Оскільки ж каченята могли не встигнути перейти дорогу, одразу четверо чоловіків супроводили їх та вказували автомобілістам про необхідність не рушати з місця.

Розумніші за багатьох людей

Відео переходу качиної родини через дорогу виклали у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці. У коментарях до допису автори вказали, що качка робить правильніше, аніж деякі пішоходи.

Крім того, користувачі зазначили, що неподалік від місця переходу качок розташоване озеро, куди, ймовірно, птиці й направлялися. Тож, вони могли цілком розуміти, куди треба рухатися.

Всього за кілька годин запис переглянули понад 10 тисяч користувачів.

Дивіться відео, як каченята переходять дорогу на зебрі у Києві: