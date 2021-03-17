Майже 37 тисяч штрафу: у Києві за кермом спіймали нетверезого індуса
Іноземця-власника автівки можуть оштрафувати на 37 тисяч гривень / Київ оперативний
Компанію студентів-іноземців спіймали у п'яному стані патрульні поліцейські у момент, коли чоловіки намагалися поїхати з нічного клубу на машині. Власник легковика виявився злісним порушником правил дорожнього руху.
Джерело:Київ оперативний
За даними джерел спільноти "Київ оперативний", нетверезі іноземці майже всю ніч відпочивали у клубі Saxon, який, судячи з усього, працював попри карантинні обмеження, та не закрився о 23:00. У перерві між танцями та чарками чоловіки по черзі виходили та сідали у припаркований Hyundai аби поспати та погрітися.
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Врешті решт, студенти поїхали з місця відпочинку, але їх одразу ж зупинили правоохоронці, яких попередили про можливу поїздку компанії із нетверезим водієм.
Позбавлений прав за нетверезе керування
- Оскільки ситуація трапилася у день, коли почали діяти нові покарання для порушників правил дорожнього руху, власник Hyundai може отримати чималенький штраф.
- Патрульні з'ясували, що водій "корейця" вже був позбавлений права керування машиною. Більше того, під час перевірки за допомогою драгеру у нього виявили 1,35 проміле алкоголю у крові.
- Злісному порушнику правил дорожнього руху одразу виписали постанову за керування без прав, що тягне за собою штраф у 20 тисяч 400 гривень.
- Також щодо нього склали протокол про керування автівкою у п'яному стані. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує ще 17 тисяч гривень штрафу.
Машину ж правоохоронці вирішили евакуювати, оскільки ніхто з іноземців не міг сідати за руль через надмірно випите.
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