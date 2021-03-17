Компанію студентів-іноземців спіймали у п'яному стані патрульні поліцейські у момент, коли чоловіки намагалися поїхати з нічного клубу на машині. Власник легковика виявився злісним порушником правил дорожнього руху.

За даними джерел спільноти "Київ оперативний", нетверезі іноземці майже всю ніч відпочивали у клубі Saxon, який, судячи з усього, працював попри карантинні обмеження, та не закрився о 23:00. У перерві між танцями та чарками чоловіки по черзі виходили та сідали у припаркований Hyundai аби поспати та погрітися.

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Врешті решт, студенти поїхали з місця відпочинку, але їх одразу ж зупинили правоохоронці, яких попередили про можливу поїздку компанії із нетверезим водієм.

Позбавлений прав за нетверезе керування

Оскільки ситуація трапилася у день, коли почали діяти нові покарання для порушників правил дорожнього руху, власник Hyundai може отримати чималенький штраф.

Патрульні з'ясували, що водій "корейця" вже був позбавлений права керування машиною. Більше того, під час перевірки за допомогою драгеру у нього виявили 1,35 проміле алкоголю у крові.

Злісному порушнику правил дорожнього руху одразу виписали постанову за керування без прав, що тягне за собою штраф у 20 тисяч 400 гривень.

Також щодо нього склали протокол про керування автівкою у п'яному стані. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує ще 17 тисяч гривень штрафу.

Машину ж правоохоронці вирішили евакуювати, оскільки ніхто з іноземців не міг сідати за руль через надмірно випите.