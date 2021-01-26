Через різке погіршення погодних умов у Києві вже оголосили перший рівень небезпеки. Потужний вітер може валити дерева та конструкції, тому мешканцям столиці варто бути особливо обережними.

Джерело: пресслужба КМДА

Для того, щоб через негоду не було пошкоджено найбільший у державі прапор України, а також сам флагшток, столичні чиновники прийняли рішення трошки його приспустити.

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Крім того, комунальники міста вже готуються боротися з ожеледю та іншими природніми явищами, які очікують сьогодні.

Демонтаж не потрібен

За словами заступника мера Віталія Кличка Вячеслава Непопа, спеціалісти вже встановили, на яку висоту треба спустити прапор для його безпеки.

Наразі ми спостерігаємо погіршення погодних умов. Сила вітру місцями сягає 15-20 метрів на секунду. Аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди на 10 метрів. Після покращення погоди – одразу повернемо на місце,

– зазначив чиновник.

Висота флагштока прапору – майже 90 метрів. Його вага – 32 тонни. І якшо споруда є найвищою в Україні, то сам прапор їй відповідає. Розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Очікують дощ зі снігом

Взагалі ж окрім шквальних поривів вітру вже ввечері киян очікують інші прояви стихії – мокрий дощ та сніг. Цілком можлива хуртовина.