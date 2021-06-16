Втім, в КМДА цю інформацію спростували. Заступник Кличка Микола Поворозник повідомив, що була створена спеціальна комісія, яка розібралась у ситуації.

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Висновки комісії

Насправді медики просто використали порожню коробку від іншої вакцини, аби складати туди флакони Pfizer, які вони отримують поштучно без пакування.

Комісія встановила, що медична бригада, яка працювала в НПУ імені Драгоманова й щепила безпосередньо професорку Лесю Дубчак, дотримувалась належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин.

За результатами перевірки члени комісії Департаменту охорони здоров’я дійшли висновку, що факти використання іншого медичного препарату не підтвердилися. Співробітники Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова були щеплені вакциною Comirnaty виробника Pfizer,

– зазначив Микола Поворозник.

Коробку не перемаркували

В КМДА пояснили, що медики були змушені терміново отримувати додаткові дози вакцини Pfizer у той день, оскільки кількість охочих щепитися в університеті раптово збільшилась.

Саме тому, за браком часу, медики не встигли переробити та перемаркувати упаковку з-під вакцини від дифтерії та правця – обмежилися тим, що перекреслили назву на коробці.

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Фейсбучна паніка

13 червня у фейсбуці професорка Леся Дубчак написала гнівний пост, у якому звинуватила медиків у підміні препарату. Дубчак зазначила, що вона була останньою у черзі на вакцинацію у той день й нібито їй вкололи препарат не від коронавірусу.

На ампулах були лише цифри й логотип як на коробці. Жодної іншої інформації. Двічі уточнила в присутніх медиків по вакцині, хто виробник. Сказали файзер,

– розповіла Дубчак.

Вона зауважила, що коробка була напівпуста, з такими ж ампулами, які їй кололи. Вона лежала на столі, без жодних холодильників.

Ось чим вакцинує МОЗ викладачів від коронавірусу в рамках заявленої масової вакцинації вакциною Phizer-Biontech. Прострочена вакцина від дифтерії та правця індійського виробника, термін придатності якої вийшов в травні 2021,

– писала професорка.

Також вона заявила, що така ситуація спостерігалась в 3 університетах, а у неї начебто є факти.

Реакція людей

У коментарях під дописом почалось активне обговорення – дописувачі обурювались й радили Дубчак звернутись у поліцію.

На пост відреагував й Павло Поламарчук – державний експерт, який відповідальний за вакцинацію. Він сам зв’язався з правоохоронцями й повідомив, що необхідно розібратися у ситуації.

Варто підкреслити, що пані Дубчак наразі не коментувала висновки комісії, про які повідомили в КМДА.