Міська влада Києва обіцяє, що не залишить без уваги людей, які через локдаун опиняться у складному фінансовому становищі. Втім, конкретних умов та цифр поки не оприлюднили.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник підкреслив, що у місті є відповідні соціальні центри, які повинні відреагувати на звернення киян. Місцева влада також обіцяє й доплатити підприємцям, зверху тієї суми, яку вже озвучили в уряді.

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Нагадаємо, що з 5 й щонайменше до 16 квітня в столиці запровадили жорсткий карантин – закриватимуть школи, садочки, а у громадському транспорті дозволять їздити лише за спеціальними перепустками.

КМДА обіцяє допомогу

Через таку ситуацію чимало підприємців зазнають великих збитків. До того ж київські родини змушені будуть розв’язувати проблему – кому залишитись із дітьми, а кому працювати – що також може вплинути на їх фінансовий стан.

Люди, які потраплять у важке фінансове становище однозначно не залишаться без уваги міської влади,

– заявив Поворозник.

Також він додав, що влада рекомендує підприємцям перевести людей на дистанційну форму роботи. А щодо додаткової допомоги зазначив:

"Вчора було прийнято відповідне рішення щодо фінансової допомоги, як тільки Кабміном буде затверджений відповідний порядок – ми не залишимося осторонь, від виплат у тому числі".

Карантинні виплати ФОПам

Раніше сайт 24 каналу писав, що ФОПам та найманим працівникам, які через локдаун повинні тимчасово припинити свою роботу, держава виплатить 8 тисяч гривень. До цієї ініціативи може долучитися місцева влада, аби люди отримали більший розмір.