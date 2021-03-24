Аби не зруйнували: у Києві власник МАФу загрожував підпалити себе – відео

Джерело:Київ оперативний
Зранку на вулиці Маяковського у Деснянському районі Києва комунальники продовжили демонтувати незаконні МАФи, але зіштовхнулися з протидією зі сторони їх власників.
З початку робіт зі знесення МАФів їх власники підкидали під колеса техніки комунальників спеціально зроблені "їжаки". Через пробиті колеса викликали поліцію.
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Втім, до спроби суїциду не дійшло – через годину перемовин поліцейські відігнали кран для руйнування будівлі. Після цього чоловік зліз з МАФу.
Чоловік захищав свій МАФ загрозами самопідпалу / Фото OBOZREVATEL
Дивіться відео облиття бензином власника МАФу у Києві: