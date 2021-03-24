Аби не зруйнували: у Києві власник МАФу загрожував підпалити себе – відео

Зранку на вулиці Маяковського у Деснянському районі Києва комунальники продовжили демонтувати незаконні МАФи, але зіштовхнулися з протидією зі сторони їх власників.

З початку робіт зі знесення МАФів їх власники підкидали під колеса техніки комунальників спеціально зроблені "їжаки". Через пробиті колеса викликали поліцію.

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Втім, оскільки ані пошкоджена техніка, ані спроби заблокувати демонтаж, власникам кіосків не допомогли, один з них вирішив діяти більш рішуче.

Облив себе бензином на даху конструкції

Комунальникам кидали під колеса такі "їжаки" Фото "Києва оперативного"

Спочатку для захисту своєї власності, яка, судячи з усього, не відповідає вимогам законів, кілька чоловіків залізли на дах магазину із назвою "Сирочок".

З людьми на даху комунальники демонтаж МАФу не починали, однак власник будівлі вдягнув дощовик та облив себе бензином.

На місце події прибули медики швидкої та пожежники.

Втім, до спроби суїциду не дійшло – через годину перемовин поліцейські відігнали кран для руйнування будівлі. Після цього чоловік зліз з МАФу.



Чоловік захищав свій МАФ загрозами самопідпалу / Фото OBOZREVATEL

Дивіться відео облиття бензином власника МАФу у Києві: