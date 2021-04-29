У Києві власника стафа-вбивці з Оболоні відпустили з поліції
Хазяїна агресивного стафордшир-тер'єра відпустили з поліції. Його допитали й відкрили справу. Втім, підстав затримувати чоловіка у правоохоронців немає.
Джерело:24 канал
Як пояснили у коментарі для сайту 24 каналу у пресслужбі Оболонської поліції, стаття, за якою відкрита справа не передбачає тримання під вартою. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
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Не затримували
В поліції сказали, що справу відкрили, а власника бійцівського пса допитали й ніхто його не затримував. Наразі йде слідство. Також правоохоронці уточнили, що заяву на власника собаки написала лише та жінка, чий улюбленець помер від зубів стафа 28 квітня.
У соцмережах повідомляли, що мешканці району розповіли, що на рахунку цього собаки вже 3 жертви – його власник, начебто, натравлює стафа на маленьких псів.
Що відомо про цю справу
- 28 квітня на вулиці Героїв Сталінграда агресивний стаф загриз маленького собаку, який гуляв з власницею без повідка.
- На бійцівському псі не було намордника.
- У соцмережах зазначають, що сусіди власника стафа повідомляють про ще 2 аналогічні випадки.
- Також сусіди, начебто, скаржаться на чоловіка через його агресивну поведінку.
- Він начебто тероризує людей й погрожує розправою.
- Ймовірним злочинцем виявився чоловік, який неодноразово мав проблеми з законом через вчинення дрібних злочинів.
Керівник патрульної поліції Києва Олексій Білошицький заявляє, що власника агресивного собаки можуть посадити на строк від 5 до 8 років.
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