У Києві власника стафа-вбивці з Оболоні відпустили з поліції

Джерело:24 канал
Хазяїна агресивного стафордшир-тер'єра відпустили з поліції. Його допитали й відкрили справу. Втім, підстав затримувати чоловіка у правоохоронців немає.
Як пояснили у коментарі для сайту 24 каналу у пресслужбі Оболонської поліції, стаття, за якою відкрита справа не передбачає тримання під вартою. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
До теми Власник стафа, який вбив маленького песика на Оболоні у Києві, може сісти на 8 років
В поліції сказали, що справу відкрили, а власника бійцівського пса допитали й ніхто його не затримував. Наразі йде слідство. Також правоохоронці уточнили, що заяву на власника собаки написала лише та жінка, чий улюбленець помер від зубів стафа 28 квітня.
У соцмережах повідомляли, що мешканці району розповіли, що на рахунку цього собаки вже 3 жертви – його власник, начебто, натравлює стафа на маленьких псів.
Керівник патрульної поліції Києва Олексій Білошицький заявляє, що власника агресивного собаки можуть посадити на строк від 5 до 8 років.