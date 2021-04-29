У Києві власника стафа-вбивці з Оболоні відпустили з поліції

Хазяїна агресивного стафордшир-тер'єра відпустили з поліції. Його допитали й відкрили справу. Втім, підстав затримувати чоловіка у правоохоронців немає.

Як пояснили у коментарі для сайту 24 каналу у пресслужбі Оболонської поліції, стаття, за якою відкрита справа не передбачає тримання під вартою. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.

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Не затримували

В поліції сказали, що справу відкрили, а власника бійцівського пса допитали й ніхто його не затримував. Наразі йде слідство. Також правоохоронці уточнили, що заяву на власника собаки написала лише та жінка, чий улюбленець помер від зубів стафа 28 квітня.

У соцмережах повідомляли, що мешканці району розповіли, що на рахунку цього собаки вже 3 жертви – його власник, начебто, натравлює стафа на маленьких псів.

Що відомо про цю справу

28 квітня на вулиці Героїв Сталінграда агресивний стаф загриз маленького собаку, який гуляв з власницею без повідка.

На бійцівському псі не було намордника.

У соцмережах зазначають, що сусіди власника стафа повідомляють про ще 2 аналогічні випадки.

Також сусіди, начебто, скаржаться на чоловіка через його агресивну поведінку.

Він начебто тероризує людей й погрожує розправою.

Ймовірним злочинцем виявився чоловік, який неодноразово мав проблеми з законом через вчинення дрібних злочинів.

Керівник патрульної поліції Києва Олексій Білошицький заявляє, що власника агресивного собаки можуть посадити на строк від 5 до 8 років.