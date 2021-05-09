Виявилось, що запустили їх люди. Це були супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1 300 штук.

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Парад загадкових вогнів

Супутники над Києвом побачили приблизно о 22:40. Відео оприлюднили у соцмережах.

Це дуже дивно. Зірки летять одна за одною, хвилини дві,

– зазначають шоковані очевидці.

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Супутники Маска

Явище дуже здивувало українців, проте виявилося, що у нічному небі рухались супутники, запущені компанією SpaceX Ілона Маска.

У цьому році компанія планує запустити ще 60 нових супутників.

Вони утворюють систему зв'язку, яка дозволить користуватися високошвидкісним інтернетом у віддалених кутках нашої планети.