У Києві вночі побачили НЛО: правда чи фейк

У Києві вночі на 9 травня в небі помітили НЛО – парад загадкових вогнів, які рухалися рівним рядом. Очевидці параду були налякані. Втім, до інопланетних форм життя ці об’єкти не стосуються.

Виявилось, що запустили їх люди. Це були супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1 300 штук.

До теми космосу Китайська ракета впала на Землю: відоме місце

Парад загадкових вогнів

Супутники над Києвом побачили приблизно о 22:40. Відео оприлюднили у соцмережах.

Це дуже дивно. Зірки летять одна за одною, хвилини дві,

– зазначають шоковані очевидці.

НЛО у Києві: дивіться відео

Супутники Маска

Явище дуже здивувало українців, проте виявилося, що у нічному небі рухались супутники, запущені компанією SpaceX Ілона Маска.

У цьому році компанія планує запустити ще 60 нових супутників.

Вони утворюють систему зв'язку, яка дозволить користуватися високошвидкісним інтернетом у віддалених кутках нашої планети.