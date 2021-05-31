На місце виїхали правоохоронці, вибухотехніки та лікарі. У поліції вирішують питання про кваліфікацію цієї події.
До теми Під Дніпром пролунав вибух: чоловік кинув гранату в будинок – фото
Що відомо про вибух
- Інцидент трапився на вулиці Зоологічній.
- Про вибух повідомили мешканці будинку.
- На місці з’ясували, що постраждав 43-річний чоловік.
- У потерпілого вдома в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.
- Йому надали першу медичну допомогу та доставили в лікарню.
- Наразі правоохоронці з’ясовують причину вибуху.