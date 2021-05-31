На місце виїхали правоохоронці, вибухотехніки та лікарі. У поліції вирішують питання про кваліфікацію цієї події.

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Що відомо про вибух

  • Інцидент трапився на вулиці Зоологічній.
  • Про вибух повідомили мешканці будинку.
  • На місці з’ясували, що постраждав 43-річний чоловік.
  • У потерпілого вдома в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.
  • Йому надали першу медичну допомогу та доставили в лікарню.
  • Наразі правоохоронці з’ясовують причину вибуху.

 