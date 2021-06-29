Комунальники не прибрали: у Києві у дворі багатоповерхівки підпалили скошену траву – відео

Чергова пожежа, викликана підпалом сухої трави, сталася на ДВРЗ у Києві. 28 червня безпосередньо у дворі одного з будинків невідомі підпалили купу скошеної трави.

Через таку оригінальну утилізацію скошеної трави сталася досить серйозна пожежа. Загасити її намагалися місцеві жителі, однак вони швидко зрозуміли, що самостійно впоратися з вогнем їм не вдасться.

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На місце події викликали рятувальників.

Траву залишили комунальники

Місцеві жителі стверджують, що у дворі багатоповерхівки траву залишили працівники комунальних служб. З якою метою вони не вивезли її на утилізацію, а залишили просто неба, невідомо.

Очевидці бачили, як повз купу сухої трави пробігав якийсь хлопець, після чого сталося загоряння.

Внаслідок швидкого реагування на інцидент з боку вогнеборців, пожежа не розповсюдился до самих будинків, автівок та не пошкодила інше майно.

Як вам утилізація скошеної трави на ДВРЗ, на вулиці Бородіна. Пожежники були і все швидко загасили, - зазначили у телеграмі "Київ без цензури" у підписі до відео.

Дивіться відео пожежі скошеної трави у Києві: