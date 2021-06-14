Внаслідок аварії за участю BMW постраждала пасажирка Skoda. Жінку госпіталізували медики. На місці події працювали патрульні, слідчі та лікарі швидкої.

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Керування машиною власником "німця" працівники поліції назвали яскравим прикладом того, як не треба їздити.

Зіграв у "шашки" та програв

ДТП сталася у годину пік, коли рух дорогами столиці був дуже жвавим.

На Набережно-Рибальській вулиці, яка веде з Оболоні до центру, автівки їхали досить повільно.

Водій BMW, судячи з записів камер відеоспостереження, хотів якомога швидше проїхати, тому став на швидкості маневрувати смугами. У народі таке водіня називають "шашками".

Вилетівши у крайню ліву, він одразу почав переміщуватися у крайню праву смугу, де влетів у Skoda.

Удар був досить сильним – у "німця" серйозно постраждала передня частина машини. Skoda ж по інерції проїхала ще кілька десятків метрів.

Оскільки в ДТП постраждала жінка, патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці задокументували факт порушення керманичем BMW правил дорожнього руху.

Згідно з Кримінальним кодексом України, поліцейські мають відкрити щодо водія-порушника кримінальну справу. Остаточну кваліфікацію події вони зможуть з'ясувати після оцінки ступеню важкості травм потерпілої.

Дивіться відео аварії за участю BMW у Києві: