На Гостомільській трасі, відомій своєю аварійністю та небезпечністю у разі порушень правил дорожнього руху, ввечері 23 лютого сталася жахлива аварія за участю двох легковиків.

Як стверджують свідки аварії, сталася вона через власника BMW, який дуже кудись поспішав. Внаслідок численних порушень правил дорожнього руху водієм "німця" постраждав водій старої Toyota.

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На місці події працювали слідчі, медики швидкої, а також бійці ДСНС.

Паском безпеки не користався



Toyota фактично не підлягає відновленню / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, водій BMW на величезній швидкості обганяв інші автівки, а на одній з ділянок виїхав на смугу зустрічного руху.

Автівка елітного бренду дуже сильно вдарила "японця", через що обидві машини перетворилися у брухт.

Власник BMW не пристібався паском безпеки, тому після зіткнення його викинуло з автівки через лобове скло.

Водія Toyota затисло у машині, його вирізали рятувальники.

Обох чоловіків у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу, із кваліфікацією якої остаточно розберуться після рішення медиків про важкість травм постраждалих.



Водія Toyota витягували з салону рятувальники / Фото dtp.kiev.ua