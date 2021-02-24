У Києві на "трасі смерті" водій BMW спровокував лобову ДТП та вилетів з вікна: фото
На Гостомільській трасі, відомій своєю аварійністю та небезпечністю у разі порушень правил дорожнього руху, ввечері 23 лютого сталася жахлива аварія за участю двох легковиків.
Джерело:dtp.kiev.ua
Як стверджують свідки аварії, сталася вона через власника BMW, який дуже кудись поспішав. Внаслідок численних порушень правил дорожнього руху водієм "німця" постраждав водій старої Toyota.
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Паском безпеки не користався
Toyota фактично не підлягає відновленню / Фото dtp.kiev.ua
- За попередніми даними, водій BMW на величезній швидкості обганяв інші автівки, а на одній з ділянок виїхав на смугу зустрічного руху.
- Автівка елітного бренду дуже сильно вдарила "японця", через що обидві машини перетворилися у брухт.
- Власник BMW не пристібався паском безпеки, тому після зіткнення його викинуло з автівки через лобове скло.
- Водія Toyota затисло у машині, його вирізали рятувальники.
Обох чоловіків у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу, із кваліфікацією якої остаточно розберуться після рішення медиків про важкість травм постраждалих.
Водія Toyota витягували з салону рятувальники / Фото dtp.kiev.ua
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