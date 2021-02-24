У Києві на "трасі смерті" водій BMW спровокував лобову ДТП та вилетів з вікна: фото

Джерело:dtp.kiev.ua
На Гостомільській трасі, відомій своєю аварійністю та небезпечністю у разі порушень правил дорожнього руху, ввечері 23 лютого сталася жахлива аварія за участю двох легковиків.
Як стверджують свідки аварії, сталася вона через власника BMW, який дуже кудись поспішав. Внаслідок численних порушень правил дорожнього руху водієм "німця" постраждав водій старої Toyota.
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Паском безпеки не користався
Toyota фактично не підлягає відновленню / Фото dtp.kiev.ua
Обох чоловіків у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу, із кваліфікацією якої остаточно розберуться після рішення медиків про важкість травм постраждалих.
Водія Toyota витягували з салону рятувальники / Фото dtp.kiev.ua