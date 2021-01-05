У Києві водій ганяв пішохідною зоною біля ялинки та погрожував патрульним: відео
По пішохідній зоні на Контрактовій площі у Києві, де встановлена головна ялинка Подолу, на легковику небезпечно для всіх їздив власник Ford Fusion. Вгамувати порушника очевидці викликали патрульних.
Правоохоронцям довелося вдягнути на власника привезеної з США машини кайданки. Машину ж відправили на арештмайданчик, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
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Ледве не збив пішоходів
Інформацію про порушника правил дорожнього руху правоохоронці отримали від мешканця столиці, який став очевидцем події.
- Патрульні попросили заявника не дати водію поїхати з місця.
- Коли ж копи прибули на місце події, вони побачили чоловіка з усіма ознаками доволі сильного алкогольного сп'яніння.
- Він майже одразу почав розповідати правоохоронцям, що "є не простою людиною", досить жорстко принижував поліціянтів, а також загрожував їх побити.
Втім, для власника Ford скінчилося все звичайним протоколом про нетверезе водіння та евакуацією машини на штрафмайданчик. Судячи з усього, після затримання чоловіка та його відправлення до Подільського управління поліції, його просто відпустили.
Дивіться відео пригод нетверезого власника Ford Fusion у Києві:
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