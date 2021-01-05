Правоохоронцям довелося вдягнути на власника привезеної з США машини кайданки. Машину ж відправили на арештмайданчик, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Попри погрози насильством на адресу поліціянтів, на керманича іномарки склали лише один адмінпротокол.