У Києві водій зіграв патрульним на баяні: ймовірно, був п'яним – курйозне відео
В ніч на 1 січня київські патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який їхав на червоне світло вулицею Івана Бойчука. Правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння.
Інспектори хотіли перевірити, чи справді 43-річний водій перебрав алкоголю, проте він відмовився. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.
Читайте також Кримінал у новорічну ніч: в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину
Тож на чоловіка довелося скласти протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів.
Коли патрульні ознайомили водія зі змістом складеного протоколу, той відповів дуже лаконічно. "Зайчики, я вас поняв", – запевнив він.
Та на цьому курйози не завершилися. Чоловік, ймовірно з нагоди новорічних свят, вирішив підняти настрій правоохоронцям та зіграв на баяні.
Водій влаштував патрульним "концерт" на баяні: дивіться відео поліції
П'яне водіння на Новий рік
У перший день 2021 року правоохоронці склали 267 адмінпротоколів на українців, які керували транспортом у нетверезому стані. На вулицях країни патрулювали 1 577 екіпажів.
Поділитися новиною