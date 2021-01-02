В ніч на 1 січня київські патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який їхав на червоне світло вулицею Івана Бойчука. Правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння.

Інспектори хотіли перевірити, чи справді 43-річний водій перебрав алкоголю, проте він відмовився. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Тож на чоловіка довелося скласти протокол за статтею про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів.

Коли патрульні ознайомили водія зі змістом складеного протоколу, той відповів дуже лаконічно. "Зайчики, я вас поняв", – запевнив він.

Та на цьому курйози не завершилися. Чоловік, ймовірно з нагоди новорічних свят, вирішив підняти настрій правоохоронцям та зіграв на баяні.

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П'яне водіння на Новий рік

У перший день 2021 року правоохоронці склали 267 адмінпротоколів на українців, які керували транспортом у нетверезому стані. На вулицях країни патрулювали 1 577 екіпажів.

Довідка. Штраф для водіїв, які кермували п'яними, сягає від 17 тисяч до 34 тисяч гривень – з позбавленням права керувати транспортом до 3 років. За повторне порушення доведеться заплатити 51 тисячу гривень.