На місці події працювали лікарі швидкої та слідчі. За фактом нападу власника Jeep можуть оштрафувати, як і керманича Volkswagen. Якщо їх провину визнають в суді.

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Медики надали допомогу потерпілим.

Постраждала дитина

Як зазначили свідки події, інцидент трапився на вулиці Анни Ахматової. Водій Volkswagen нібито зачепив дзеркало Jeep та поїхав з місця ДТП.

Скоріш за все, чоловік навіть не побачив самого зіткнення.

Втім, водій "американця" вирішив наздогнати кривдника та заблокував йому рух на світлофорі.

Після зупинки чоловік вийшов з машини та задув до салону Volkswagen газовий балончик.

Наскільки серйозними були травми потерпілого та дитини через застосування спецзасобу, невідомо. Втім, газові балончики не здатні серйозно нашкодити здоров'ю людей.

Дивіться фото з місця аварії та розбірок на Позняках у Києві / Фото dtp.kiev.ua:

Досить схожий інцидент стався 7 травня неподалік від місця розбірок між водіями Jeep та Volkswagen. Власник Renault розбив вікно маршрутки, яка зачепила його автівку.