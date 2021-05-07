На місці події працювали лікарі швидкої та слідчі. За фактом нападу власника Jeep можуть оштрафувати, як і керманича Volkswagen. Якщо їх провину визнають в суді.
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Медики надали допомогу потерпілим.
Постраждала дитина
- Як зазначили свідки події, інцидент трапився на вулиці Анни Ахматової. Водій Volkswagen нібито зачепив дзеркало Jeep та поїхав з місця ДТП.
- Скоріш за все, чоловік навіть не побачив самого зіткнення.
- Втім, водій "американця" вирішив наздогнати кривдника та заблокував йому рух на світлофорі.
- Після зупинки чоловік вийшов з машини та задув до салону Volkswagen газовий балончик.
Наскільки серйозними були травми потерпілого та дитини через застосування спецзасобу, невідомо. Втім, газові балончики не здатні серйозно нашкодити здоров'ю людей.
Дивіться фото з місця аварії та розбірок на Позняках у Києві / Фото dtp.kiev.ua: