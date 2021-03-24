У Києві водій комунальної вантажівки майже 50 метрів таранив легковик: відео

Незвичайна аварія сталася 24 березня на проспекті Маяковського у Києві. Водій вантажівки "МАЗ", яка належить комунальному підприємству "Київблагоустрій" йшов на таран легковика Chevrolet.

Крім того, як стверджують свідки аварії, водій вантажівки вкрай неадекватно поводився на дорозі. Спочатку він виїжджав на зустрічну смугу та створював аварійні ситуації. Згодом – пошкодив дві автівки.

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Свій вчинок чоловік пояснити ніяк не може. Перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння показала, що він був тверезим.

Таранив майже 50 метрів

За попередніми даними працівник "Київблагоустрою" їхав на місце, де його колеги почали демонтувати МАФи.

В якийсь момент водій вантажівки виїхав на смугу для зустрічного руху та рухався нею попри сигнали інших учасників руху.

Після цього "МАЗ" зачепив Ford Fusion, але покинув місце ДТП та почав таранити Chevrolet Lacetti, яка їхала перед ним.

Судячи з відео, що зробили водії та пасажири інших автівок, зупинятися водій взагалі не збирався.

На місці події працювали патрульні та медики швидкої. Лікарі оглянули пасажира Chevrolet, який ударився головою, та надали йому допомогу. Госпіталізації постраждалий не потребував.

Власник легковика каже, що ніяких конфліктів з водієм вантажівки у нього не було. Через що саме порушник правил дорожнього руху спричинив кілька аварій, невідомо.

Дивіться відео, як комунальна вантажівка таранить легковик у Києві: