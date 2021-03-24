У Києві водій комунальної вантажівки майже 50 метрів таранив легковик: відео

Джерело:Вартові Еспресо
Незвичайна аварія сталася 24 березня на проспекті Маяковського у Києві. Водій вантажівки "МАЗ", яка належить комунальному підприємству "Київблагоустрій" йшов на таран легковика Chevrolet.
Крім того, як стверджують свідки аварії, водій вантажівки вкрай неадекватно поводився на дорозі. Спочатку він виїжджав на зустрічну смугу та створював аварійні ситуації. Згодом – пошкодив дві автівки.
Дивіться також На Львівщині 17-річний водій без прав на смерть збив підлітка та втік: фото
Судячи з відео, що зробили водії та пасажири інших автівок, зупинятися водій взагалі не збирався.
На місці події працювали патрульні та медики швидкої. Лікарі оглянули пасажира Chevrolet, який ударився головою, та надали йому допомогу. Госпіталізації постраждалий не потребував.
Власник легковика каже, що ніяких конфліктів з водієм вантажівки у нього не було. Через що саме порушник правил дорожнього руху спричинив кілька аварій, невідомо.
Дивіться відео, як комунальна вантажівка таранить легковик у Києві: