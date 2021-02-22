У Києві водій кулаком вбив пішохода: стало відомо ім’я жертви

Стало відомо ім’я людини, яку вбили на пішохідному переході 19 лютого у Києві. Це був працівник митниці.

Колеги по роботі згадують його як скромну й порідну людину. Ім’я жертви – Корнієнко Владислав Леонідович.

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Про це написав на своїй сторінці у фейсбук відомий український економіст, колишній керівник митниці Анатолій Макаренко.

Трагедія сталась у центрі столиці – на вулиці Городецького, біля театру Івана Франка. Між водієм та пішоходом виник конфлікт – водій вискочив з автівки й завдав декілька ударів чоловікові. Він впав на асфальт й помер.

Поліція доволі швидко знайшла вбивцю – ним виявився громадянин Азербайджану. Його затримали. Іноземцю загрожує тюрма.

У Києві водій вбив пішохода: дивіться відео

Вбивцю затримали

Затриманий водій Hyundai Sonata / Фото Нацполіції

Вбивця – громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має право на постійне проживання в Україні. Його жертві було 55 років.