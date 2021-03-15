Жахлива аварія за участю ймовірно нетверезого власника елітного позашляховика вночі 15 березня. Водій Toyota на величезній швидкості влетів у маленьку Skoda.

За попередніми даними, власник Land Cruiser із дорогими та елітними номерними знаками був нетверезим. Поліцейські, перевіривши його на драгері, зафіксували 2,05 проміле алкоголю у крові.

Дивіться також На трасі між Дніпром і Харковом спалахнув мікроавтобус: вражаюче відео

З місця події він намагався втекти.

Може бути правоохоронцем



Тіла загиблих вирізали бійці ДСНС / Фото dtp.kiev.ua

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова.

Водій Skoda зупинився на червоне світло, але водій позашляховика на заборонений сигнал світлофору не реагував взагалі.

На величезній швидкості Land Cruiser влетів у легковик, знищивши його.

Водій та пасажирка "німця" загинули. Їх тіла вирізали з понівеченої автівки рятувальники.

За непідтвердженими даними, винуватець ДТП працює у правоохоронних органах. На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини аварії.

Чи затримали водія, невідомо. За фактом ДТП із загиблими відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Києві: