Намагався втекти: у Києві водій Land Cruiser розтрощив Skoda, загинули 2 людей – відео

15 березня 2021 , 09:04
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Джерело:

Київ оперативний

Жахлива аварія за участю ймовірно нетверезого власника елітного позашляховика вночі 15 березня. Водій Toyota на величезній швидкості влетів у маленьку Skoda.

За попередніми даними, власник Land Cruiser із дорогими та елітними номерними знаками був нетверезим. Поліцейські, перевіривши його на драгері, зафіксували 2,05 проміле алкоголю у крові.

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З місця події він намагався втекти.

Може бути правоохоронцем


Тіла загиблих вирізали бійці ДСНС / Фото dtp.kiev.ua

  • Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова.
  • Водій Skoda зупинився на червоне світло, але водій позашляховика на заборонений сигнал світлофору не реагував взагалі.
  • На величезній швидкості Land Cruiser влетів у легковик, знищивши його.
  • Водій та пасажирка "німця" загинули. Їх тіла вирізали з понівеченої автівки рятувальники.

За непідтвердженими даними, винуватець ДТП працює у правоохоронних органах. На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини аварії.

Чи затримали водія, невідомо. За фактом ДТП із загиблими відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Києві: