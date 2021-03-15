Намагався втекти: у Києві водій Land Cruiser розтрощив Skoda, загинули 2 людей – відео

Джерело:Київ оперативний
Жахлива аварія за участю ймовірно нетверезого власника елітного позашляховика вночі 15 березня. Водій Toyota на величезній швидкості влетів у маленьку Skoda.
За попередніми даними, власник Land Cruiser із дорогими та елітними номерними знаками був нетверезим. Поліцейські, перевіривши його на драгері, зафіксували 2,05 проміле алкоголю у крові.
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Тіла загиблих вирізали бійці ДСНС / Фото dtp.kiev.ua
За непідтвердженими даними, винуватець ДТП працює у правоохоронних органах. На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини аварії.
Чи затримали водія, невідомо. За фактом ДТП із загиблими відкрили кримінальну справу.
Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Києві: