Як стверджують очевидці події, аварія сталася з вини водія маршрутного таксі. Він намагався об'їхати затор, але зачепив Renault. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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На місці події працювали патрульні та слідчі.
У маршрутці були діти
Водій Renault розлютився на маршрутника / Фото dtp.kiev.ua
- Після того, як маршрутка пошкодила легковик, водій іномарки вибіг зі своєї автівки та підбіг до мікроавтобуса.
- Чоловік розбив бокове скло маршрутки, хоча там було досить багато пасажирів.
Бокове скло автобуса після помсти власника Renault / Фото dtp.kiev.ua
Як саме кваліфікували порушення, яке вчинив водій-перевізник, а також вчинок самого водія "француза", невідомо.