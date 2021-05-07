Через ДТП: у Києві водій легковика розбив скло маршрутки

Надзвичайна подія сталася у Києві біля метро Позняки 7 травня. Власник Renault Megane у своєрідний спосіб помстився маршрутнику, який зачепив його автівку.

Як стверджують очевидці події, аварія сталася з вини водія маршрутного таксі. Він намагався об'їхати затор, але зачепив Renault. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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На місці події працювали патрульні та слідчі.

У маршрутці були діти



Водій Renault розлютився на маршрутника / Фото dtp.kiev.ua

Після того, як маршрутка пошкодила легковик, водій іномарки вибіг зі своєї автівки та підбіг до мікроавтобуса.

Чоловік розбив бокове скло маршрутки, хоча там було досить багато пасажирів.



Бокове скло автобуса після помсти власника Renault / Фото dtp.kiev.ua

Як саме кваліфікували порушення, яке вчинив водій-перевізник, а також вчинок самого водія "француза", невідомо.

У коментарях до допису спільноти dtp.kiev.ua користувачі відзначали, що водії маршрутних таксі постійно недотримуються правил дорожнього руху. Їх неодноразово помічали за проїздом на червоний сигнал світлофору, перевищенням швидкості та іншими порушеннями.