На Мінському масиві в Оболонському районі Києва вночі 23 лютого сталася ДТП за участю Toyota та автобуса. Після зіткнення водій легковика втік з місця події.

За попередніми даними, автівка, на якій чоловік скоїв ДТП, записана на його жінку. Особу самого чоловіка поліцейські встановили дуже швидко.

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Як з'ясувалося, він взагалі не мав права сидіти за кермом.

Двічі карали за нетверезе керування

На місці події працювали правоохоронці, які зазначили, що водій легковика позбавлений прав через п'яне водіння.

Якщо поліцейським вдасться знову довести, що чоловік керував машиною у нетверезому стані, йому загрожує чималий штраф та продовження позбавлення права керування.

Втім, це ніяк не заважатиме йому знову продовжувати чинити подібні правопорушення.

За якою статтею про адміністративні правопорушення щодо водія склали протокол поліцейські, невідомо.