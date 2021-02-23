Вже позбавлений прав: у Києві водій легковика спровокував ДТП та втік, ймовірно, був нетверезим
Водій Toyota влетів у автобус / Київ Оперативний
На Мінському масиві в Оболонському районі Києва вночі 23 лютого сталася ДТП за участю Toyota та автобуса. Після зіткнення водій легковика втік з місця події.
Джерело:Київ оперативний
За попередніми даними, автівка, на якій чоловік скоїв ДТП, записана на його жінку. Особу самого чоловіка поліцейські встановили дуже швидко.
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Як з'ясувалося, він взагалі не мав права сидіти за кермом.
Двічі карали за нетверезе керування
- На місці події працювали правоохоронці, які зазначили, що водій легковика позбавлений прав через п'яне водіння.
- Якщо поліцейським вдасться знову довести, що чоловік керував машиною у нетверезому стані, йому загрожує чималий штраф та продовження позбавлення права керування.
- Втім, це ніяк не заважатиме йому знову продовжувати чинити подібні правопорушення.
За якою статтею про адміністративні правопорушення щодо водія склали протокол поліцейські, невідомо.
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