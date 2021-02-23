Вже позбавлений прав: у Києві водій легковика спровокував ДТП та втік, ймовірно, був нетверезим

Джерело:Київ оперативний
На Мінському масиві в Оболонському районі Києва вночі 23 лютого сталася ДТП за участю Toyota та автобуса. Після зіткнення водій легковика втік з місця події.
За попередніми даними, автівка, на якій чоловік скоїв ДТП, записана на його жінку. Особу самого чоловіка поліцейські встановили дуже швидко.
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За якою статтею про адміністративні правопорушення щодо водія склали протокол поліцейські, невідомо.