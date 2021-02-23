Вже позбавлений прав: у Києві водій легковика спровокував ДТП та втік, ймовірно, був нетверезим

23 лютого 2021 , 08:59
Читать новость на русском

Джерело:

Київ оперативний

На Мінському масиві в Оболонському районі Києва вночі 23 лютого сталася ДТП за участю Toyota та автобуса. Після зіткнення водій легковика втік з місця події.

За попередніми даними, автівка, на якій чоловік скоїв ДТП, записана на його жінку. Особу самого чоловіка поліцейські встановили дуже швидко.

Дивіться також На Чернігівщині загинув водій-турок: фура впала з моста у крижану Десну

Як з'ясувалося, він взагалі не мав права сидіти за кермом.

Двічі карали за нетверезе керування

  • На місці події працювали правоохоронці, які зазначили, що водій легковика позбавлений прав через п'яне водіння.
  • Якщо поліцейським вдасться знову довести, що чоловік керував машиною у нетверезому стані, йому загрожує чималий штраф та продовження позбавлення права керування.
  • Втім, це ніяк не заважатиме йому знову продовжувати чинити подібні правопорушення.

За якою статтею про адміністративні правопорушення щодо водія склали протокол поліцейські, невідомо.