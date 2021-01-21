Летів на величезній швидкості: у Києві водій Mitsubishi врізався у стовп – фото
Скаліченого чоловіка вирізали з понівеченої машини / dtp.kiev.ua
Власник Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та виїхав з дороги на проспекті Степана Бандери у Києві. Сталося це вночі 21 січня.
За даними спільноти dtp.kiev.ua, водія легковика госпіталізували до лікарні у критичному стані. Діставали з понівеченої автівки його рятувальники ДСНС.
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Удар здебільшого прийшовся у водійські двері.
Що відомо про жахливу аварію на Степана Бандери у Києві
- Судячи з фото на місці події, водій їхав на дуже великій швидкості. Принаймні від втрати контролем за машиною Lancer відкинуло навіть не на суміжну смугу, а у стовп що за нею.
- Від потужного удару машину зім'яло. Щоб витягти чоловіка з неї, рятувальникам довелося зрізати дверцята.
- Власник машини після зіткнення перебував без свідомості. З численними важкими травмами його якомога швидше відвезли до реанімації.
На місці події працювали слідчі поліції. Вони з'ясовуватимуть всі обставини жорсткої аварії у рамках досудового розслідування відкритої кримінальної справи.
Дивіться фото з місця ДТП у Києві. Фото dtp.kiev.ua:
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