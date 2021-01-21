Власник Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та виїхав з дороги на проспекті Степана Бандери у Києві. Сталося це вночі 21 січня.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, водія легковика госпіталізували до лікарні у критичному стані. Діставали з понівеченої автівки його рятувальники ДСНС. Дивіться також Шмигаль заявив про звільнення Немілостівого: той вів авто п'яним і накинувся на поліцейських Удар здебільшого прийшовся у водійські двері. Що відомо про жахливу аварію на Степана Бандери у Києві Судячи з фото на місці події, водій їхав на дуже великій швидкості. Принаймні від втрати контролем за машиною Lancer відкинуло навіть не на суміжну смугу, а у стовп що за нею.

Від потужного удару машину зім'яло. Щоб витягти чоловіка з неї, рятувальникам довелося зрізати дверцята.

Власник машини після зіткнення перебував без свідомості. З численними важкими травмами його якомога швидше відвезли до реанімації. На місці події працювали слідчі поліції. Вони з'ясовуватимуть всі обставини жорсткої аварії у рамках досудового розслідування відкритої кримінальної справи. Дивіться фото з місця ДТП у Києві. Фото dtp.kiev.ua: