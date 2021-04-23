У Києві водій мопеда тікав від поліції, але влетів у стовп: фото
Аварія за участю мопеда сталася вночі 23 квітня у Києві в житловому масиві Виноградар. Власник двоколісного транспортного засобу влаштував перегони з патрульними.
Джерело:"Київ оперативний"
Почалися змагання Yamaha з Prius правоохоронців з порушення правил дорожнього руху власником мопеду. Закінчилися перегони зіткненням зі стовпом та втечею порушника ПДР.
Дивіться також Водійка Peugeot збила 12-річних дітей: гучна ДТП сталася під Дніпром – відео
Що відомо про ДТП за участю мопеда у Києві
Мопед зазнав пошкоджень після удару / Фото "Києва оперативного"
- Інспектори патрульної поліції побачили, як власник Yamaha порушив правила дорожнього руху, та вирішили його зупинити.
- Натомість пілот лише пришвидшився та намагався втекти від поліції.
- Чоловік поїхав та навіть зумів сховатися. Але правоохоронці його знайшли, через що переслідування продовжилося.
Під час гонитви зловмисник врізався у залізний стовп, через що транспортний засіб зазнав пошкоджень. Власник мопеду вирішив, що йому буде краще залишити транспорт, але втекти. Що він і зробив.
Наразі мопед евакуювали на штрафмайданчик.
Актуально Стрілянина у дорожника у Києві: хуліган пояснив причини своєї поведінки
Забрати мопед його власник зможе зі штрафмайданчика / Фото "Києва оперативного"
Поділитися новиною