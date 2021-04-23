У Києві водій мопеда тікав від поліції, але влетів у стовп: фото

Аварія за участю мопеда сталася вночі 23 квітня у Києві в житловому масиві Виноградар. Власник двоколісного транспортного засобу влаштував перегони з патрульними.

Почалися змагання Yamaha з Prius правоохоронців з порушення правил дорожнього руху власником мопеду. Закінчилися перегони зіткненням зі стовпом та втечею порушника ПДР.

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Чи постраждав пілот мопеду внаслідок аварії, невідомо. Однак йому вдалося втекти від поліції.

Що відомо про ДТП за участю мопеда у Києві



Мопед зазнав пошкоджень після удару / Фото "Києва оперативного"

Інспектори патрульної поліції побачили, як власник Yamaha порушив правила дорожнього руху, та вирішили його зупинити.

Натомість пілот лише пришвидшився та намагався втекти від поліції.

Чоловік поїхав та навіть зумів сховатися. Але правоохоронці його знайшли, через що переслідування продовжилося.

Під час гонитви зловмисник врізався у залізний стовп, через що транспортний засіб зазнав пошкоджень. Власник мопеду вирішив, що йому буде краще залишити транспорт, але втекти. Що він і зробив.

Наразі мопед евакуювали на штрафмайданчик.

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Забрати мопед його власник зможе зі штрафмайданчика / Фото "Києва оперативного"