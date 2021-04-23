У Києві водій мопеда тікав від поліції, але влетів у стовп: фото

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Джерело:

"Київ оперативний"

Аварія за участю мопеда сталася вночі 23 квітня у Києві в житловому масиві Виноградар. Власник двоколісного транспортного засобу влаштував перегони з патрульними.

Почалися змагання Yamaha з Prius правоохоронців з порушення правил дорожнього руху власником мопеду. Закінчилися перегони зіткненням зі стовпом та втечею порушника ПДР.

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Чи постраждав пілот мопеду внаслідок аварії, невідомо. Однак йому вдалося втекти від поліції.

Що відомо про ДТП за участю мопеда у Києві


Мопед зазнав пошкоджень після удару / Фото "Києва оперативного"

  • Інспектори патрульної поліції побачили, як власник Yamaha порушив правила дорожнього руху, та вирішили його зупинити.
  • Натомість пілот лише пришвидшився та намагався втекти від поліції. 
  • Чоловік поїхав та навіть зумів сховатися. Але правоохоронці його знайшли, через що переслідування продовжилося.

Під час гонитви зловмисник врізався у залізний стовп, через що транспортний засіб зазнав пошкоджень. Власник мопеду вирішив, що йому буде краще залишити транспорт, але втекти. Що він і зробив.

Наразі мопед евакуювали на штрафмайданчик.

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Забрати мопед його власник зможе зі штрафмайданчика / Фото "Києва оперативного"